Rafinha é homenageado por completar 100 jogos pelo São Paulo em estreia na Libertadores

Rafinha foi homenageado nesta quinta-feira, antes de o São Paulo entrar em campo para enfrentar o Talleres, pela estreia na Libertadores. O lateral direito completa 100 jogos com a camisa tricolor justamente no primeiro compromisso de sua equipe no torneio continental.

Torcedor do São Paulo desde criança, Rafinha chegou ao clube em 2022. Desde então o veterano ajudou o Tricolor a conquistar os títulos inéditos da Copa do Brasil e Supercopa Rei, além de chegar nas finais do Campeonato Paulista e Copa Sul-Americana.

Nos 99 jogos que disputou pelo São Paulo, Rafinha somou 45 vitórias, 29 empates e 25 derrotas, marcando um gol, contra o Palmeiras, nas quartas de final da Copa do Brasil do ano passado, e dando cinco assistências.

Disputando, provavelmente, sua última temporada como jogador profissional, Rafinha tentará conquistar o tetracampeonato da Libertadores pelo São Paulo. Em 2019, o lateral direito ergueu a taça do torneio sul-americano pelo Flamengo, batendo o River Plate na final em Lima, no Peru.