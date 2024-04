Palmeiras x Santos: mais de 23 mil ingressos vendidos para o segundo jogo da final do Paulistão

Mais de 23 mil ingressos já foram vendidos para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Santos, no Allianz Parque. A bola rola a partir das 18h (de Brasília) deste domingo.

A informação aparece no site oficial do clube. Até o momento, a comercialização atendeu apenas os sócios-torcedores do time, conforme os planos do programa Avanti. A venda para o público geral abre apenas nesta sexta-feira, a partir das 10h da manhã.

O Alviverde decidiu subir o preço dos bilhetes para o confronto decisivo. Os valores das entradas giram entre R$ 240 e R$ 500 reais.

Vindo de um empate por 1 a 1 com o San Lorenzo, na Argentina, em sua estreia na Libertadores, o Palmeiras buscará reverter o placar da decisão estadual pelo terceiro ano consecutivo. No jogo de ida, o Verdão perdeu por 1 a 0, na Vila Belmiro.

A equipe de Abel Ferreira precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeã. Já um triunfo por um gol levará o duelo para os pênaltis. Com qualquer outro resultado (empate ou vitória do Santos), o troféu irá para o time da Vila Belmiro.

Veja os valores dos ingressos, por setor, para Palmeiras x Santos:

Gol Norte - R$ 240



Superior Norte - R$ 300



Superior Sul - R$ 300



Superior Leste - R$ 340



Superior Oeste - R$ 340



Gol Sul - R$ 360



Central Leste - R$ 480



Central Oeste - R$ 500