Nova joia da Espanha, Lamine Yamal não vê sentido em jogar Euro e Olimpíada

Lamine Yamal é a nova promessa do futebol espanhol. Aos 16 anos, o jogador que atua no Barcelona admitiu que não acha prudente disputar a Eurocopa e os Jogos Olímpicos na sequência.

O que aconteceu

O atacante da Espanha foi questionado sobre a possibilidade de representar seu país nas próximas competições oficiais. A entrevista foi concedida ao jornal Mundo Deportivo.

De acordo com Yamal, as chances de disputar tanto a Euro quanto as Olimpíadas são baixas devido ao desgaste físico. A Euro chega ao fim em 14 de julho, enquanto o futebol olímpico será a partir de 24 de julho.

"Não seria lógico ir aos dois porque, desde que comecei, tenho tentado não me sobrecarregar e jogar demais. Mas, obviamente, se eu tiver que ir, no final estarei jogando com a Espanha e isso é um sonho".

Caso tivesse que escolher entre um ou outro, a promessa espanhola disse que optaria pela Eurocopa. O jogador ainda poderia considerar Paris dependendo do desempenho da Espanha no torneio continental.

Além da seleção, Yamal tem sido peça importante no Barcelona como titular. O atacante já chegou a 40 partidas durante a temporada 23/24. O excesso de jogos é visto como um sinal de alerta, tendo como exemplo o que aconteceu com Pedri em 2021. O Golden Boy daquele ano disputou Euro, Olimpíadas e La Liga, mas sofreu com diferentes lesões na temporada seguinte.