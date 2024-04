Muricy projeta melhora de James no São Paulo: 'Vai jogar mais tempo'

Coordenador técnico do São Paulo, Muricy Ramalho projetou que o rendimento de James Rodríguez vai melhorar ao receber mais oportunidades dentro de campo.

O que aconteceu

Em entrevista ao podcast CasãoPodTudo, de Walter Casagrande, Muricy abriu o jogo sobre o momento do colombiano. No início do ano, James chegou a pedir para sair do São Paulo.

Muricy Ramalho afirmou que o jogador terá mais oportunidades nas próximas partidas. A expectativa é que James Rodríguez seja titular na estreia do Tricolor na Libertadores.

Eu gosto de ver ele [James] jogar. Fui um dos caras que contratou ele. E o treinador está vendo também, ele vai começar a jogar mais tempo, como titular. Nós fomos jogadores, Casão? Se o cara me dá 15 minutos, 20 minutos, é difícil mostrar. A gente tem que ver todos os lados: o lado físico dele, o que o treinador pensa, o lado do jogador Muricy Ramalho

"Só uma coisa convence o treinador: jogar", disse Muricy. Neste ano, James disputou quatro partidas pelo São Paulo, fez um gol e deu uma assistência.

O São Paulo estreia na Libertadores na noite de hoje (4) e enfrenta o Talleres, da Argentina. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).