Milly detona Textor: Inteligência artificial e burrice natural não combinam

A colunista Milly Lacombe criticou no Fim de Papo o dono da SAF do Botafogo, John Textor, pelas acusações sem provas de manipulação de resultado no futebol brasileiro. Segundo ela, Textor usa a inteligência artificial de modo leviano e equivocado e prejudica o próprio time.

'Inteligência artificial não combina com burrice natural': "Se queda de rendimento é suspeição, então o time do Botafogo está em suspeição. E o time do Botafogo contra o Palmeiras no segundo tempo, nos 4 a 3, vamos colocar também nessa conta? E depois contra o Grêmio, que foi um vexame bem parecido? Quer perguntar pro chat GPT, quer perguntar sobre inteligência artificial, pergunta sobre você, não sobre os outros. Pode usar a inteligência artificial, mas tem que fazer a pergunta certa, porque inteligência artificial com burrice natural não combina. Então, faz a pergunta certa, olha para você. Se alguma coisa deu errado, se você perdeu um campeonato que estava na sua mão, olha para dentro".

'Isso que está acontecendo é ruim para o Botafogo': "O bom líder olha para dentro. Estava rachado o vestiário? O que aconteceu para o time cair de produção? O que aconteceu, aliás, para o time ganhar tantos jogos? O que estava acontecendo ali de bom? Pega as coisas boas e repete, o bom líder olha para dentro, e não o líder paranoico que fica apontando coisas para fora. É tão maluco isso que está acontecendo, que é ruim para o botafoguense e para a botafoguense, tem que aguentar um monte de tiração de sarro. O rendimento do time ontem, se tivesse o Textor em outro time, ia falar 'olha aí, não renderam, tem coisas acontecendo aí'".

'Talvez Textor esteja querendo ir embora': "Ele está vindo dos EUA e todos os esportes dos EUA acontecem dentro do universo das coisas objetivas - jogadores de beisebol são aferidos por frações, o basquete é todo na estatística, o futebol americano também. O Textor precisa entender que o futebol, o soccer deles, acontece dentro do universo das coisas subjetivas, e é por isso que ele é maravilhoso. Não adianta ele querer arrancar isso do futebol, não vai acontecer, jogadores não são máquinas. A gente vai jogar mal um dia, vai brigar com a mulher, chegar com a cabeça cheia, o vestiário vai estar rachado, coisas que acontecem e não tem explicação. Então, ele vai ter que aceitar ou ir embora mesmo, talvez ele esteja querendo ir embora, porque não faz nenhum sentido".

