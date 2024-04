Messi e Suárez participam de confusão com arbitragem no vestiário, após derrota do Inter Miami

Lionel Messi não participou da derrota por 2 a 1 do Inter Miami contra o Monterrey pelo jogo de ida das quartas de final da Concachampions. Entretanto, segundo o jornalista Fernando Schwartz, da Fox Sports do México, Messi, Luis Suárez, Jordi Alba e 'Tata' Martino protagonizaram uma confusão com o árbitro Walter Lopez, no vestiário do Chase Stadium, casa do time da Flórida.

Os jogadores do Inter Miami não concordaram com uma série de decisões tomadas pela arbitragem. Dentre elas, a expulsão do jogador David Ruiz, aos 20 minutos da etapa complementar, no momento em que a equipe ainda estava vencendo por 1 a 0. O empate veio minutos depois, aos 24, e a virada ocorreu aos 44.

Ainda que nenhum dos supostos envolvidos tenha comentado sobre a polêmica, diversos jornalistas ligados ao futebol mexicano confirmaram que a confusão realmente aconteceu.

Messi não fez parte do elenco no duelo por lesão, contudo marcou presença na arquibancada e, após a partida, foi para o vestiário com o restante da equipe, justamente no momento em que se encontraram com o árbitro, quando foi dito que tudo iniciou.

De acordo com o Fernando, os líderes do elenco do Inter Miami foram ao vestiário e também discutiram com o técnico do Monterrey, Tano Ortiz. Um dos principais fatores que podem ter alimentado a suposta discussão foram as palavras do treinador da equipe mexicano em uma entrevista antes do duelo, indicando que árbitro poderia ajudar a equipe de Messi. "Tudo o que rodeia Messi pode levar a decisões desportivas e não desportivas."

A partida de volta será na próxima quarta-feira (10). Desta vez, no Estadio BBVA, casa do Monterrey. O Inter Miami, para avançar à semifinal, terá de reverter o revés da ida.