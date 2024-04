Meia do Palmeiras, Luis Guilherme celebra atuação contra San Lorenzo e foca na final do Paulistão

O Palmeiras estreou na Copa Libertadores com empate contra o San Lorenzo em 1 a 1, na Argentina, nesta quarta-feira. O meia Luis Guilherme, que entrou no segundo tempo da partida, celebrou a boa atuação individual. O jogador sofreu a falta que originou o gol de Piquerez.

"Feliz por ter feito mais um bom jogo. Temos de estar sempre preparados para quando a oportunidade aparecer, agarrar com todas as forças. Graças a Deus pude entrar ontem e fazer a diferença, consegui a falta que resultou no gol do Piquerez. Só tenho a agradecer a Deus, agradecer à comissão, à torcida, que sempre me apoiou, e, se Deus quiser, vai ser um ano vitorioso para a gente", comentou o atleta em entrevista à TV Palmeiras .

O Palmeiras retomou nesta quinta-feira a preparação para a final do Campeonato Paulista contra o Santos, que acontece neste domingo, às 18h (de Brasília), no Allianz Parque. Luis Guilherme destacou a importância do clássico para o Verdão, que perdeu o jogo de ida por 1 a 0.

Foco na decisão! ??? Dia de reapresentação na Academia de Futebol e atividades voltadas pra final de domingo em #FamíliaPalmeiras! ? ? https://t.co/JYp5ifZbPX#AvantiPalestra pic.twitter.com/1tlYN4TzYK ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 4, 2024

"É sempre muito importante estar treinando, melhorando o que tem que melhorar. Ontem foi um jogo difícil contra a boa equipe do San Lorenzo. Graças a Deus conseguimos fazer o gol de empate e sair com um resultado até que importante. Já voltar, treinar, porque domingo tem mais uma grande decisão e, se Deus quiser, a gente vai sair com o título", disse o meia.

"Que a torcida vá e nos incentive do começo ao fim, como fizeram em todos os jogos que jogamos em casa, tanto no Allianz quanto em Barueri. Estavam sempre apoiando a gente, e no domingo não vai ser diferente. Espero que eles apoiem do começo ao fim. Daremos a vida para, se Deus quiser, sair com o título. O grupo está sempre preparado, sempre treinando firme para quando aparecer a oportunidade dar conta do recado", completou.

Luis Guilherme e o Palmeiras retomam a preparação para a final nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), na Academia de Futebol. O verdão busca conquistar a competição pela terceira vez seguida.