"Mais cascudo", atacante de 19 anos do Santos projeta estreia no Brasileirão sub-20

O atacante Felipe Laurindo caminha para a sua segunda temporada no elenco sub-20 do Santos. O Peixe estreia no Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, contra o Internacional. O garoto, que participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior, se vê mais preparado para este ano.

"O aprendizado que ficou do ano passado é ser resiliente. 2023 me deixou mais cascudo para as competições deste ano. Estou muito mais confiante, mais feliz e alegre com os novos desafios que estão por vir. Creio que estou preparado, graças a Deus e a minha família que sempre esteve comigo", afirmou.

Laurindo renovou em dezembro de 2023 seu vínculo com o clube até o fim de 2027. Ano passado, o atacante atuou em 14 jogos, com sete gols marcados. Na Copinha, atuou nos seis jogos da equipe e colaborou com duas assistências. O Menino da Vila também chegou a participar da turnê internacional no Catar, em março.

Agora, o foco é em conquistar resultados positivos em 2024. A equipe sub-20 do Santos estreia no Brasileiro da categoria nesta sexta-feira. Os Meninos da Vila visitam o Internacional, às 19 horas (de Brasília), pela primeira rodada da competição nacional.

"Minhas expectativas são as melhores possíveis. Espero uma boa estreia, tanto individual como coletiva, para sair com os três pontos e dar um ótimo start no Campeonato Brasileiro. Sabemos que não será um jogo fácil, mas estamos prontos para darmos início a nossa história na competição", finalizou Laurindo.