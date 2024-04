Mac Allister salva com golaço, Liverpool vence e retoma liderança do Inglês

O Liverpool venceu o Shieffield United por 3 a 1 hoje (4), em Anfield, em partida pela 31ª rodada do Campeonato Inglês.

Darwin Núñez, Mac Allister e Gakpo fizeram os gols do Liverpool. O time da casa balançou as redes aos 17 minutos do primeiro tempo, aos 31 e aos 45 da etapa final.

O Sheffield chegou a empatar em gol contra de Bradley. O lance aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo.

A vitória recoloca o Liverpool na liderança da Premier League, com 70 pontos. Os Reds entraram na rodada no topo da tabela, mas chegaram a ficar 24 horas na 2ª posição, atrás do Arsenal. Já o Sheffield se mantém na lanterna, com 15 pontos, dez a menos que o primeiro time fora da zona de rebaixamento — Nottingham Forest.

O foco dos Reds agora é no clássico contra o Manchester United, no próximo domingo (7), em Old Trafford, pelo Inglês. O Sheffield voltará a campo na mesma data, em casa, e receberá o Chelsea.

Como foi o jogo

Blitz do Sheffield no primeiro minuto. Zebra absoluta jogando em Anfield, o lanterna do Inglês fez o Liverpool suar. Com 30 de segundos de jogo, a primeira chegada. Após cobrança longa de lateral, McAtee ficou livre na pequena área. Kelleher defendeu com o pé e mandou para a linha de fundo. Na cobrança de escanteio, Trusty cabeceou e mandou bola rente à trave.

Liverpool tomou o controle. Após o susto inicial, o time de Klopp passou a dominar a posse e as ações ofensivas. Ainda assim, não era uma das performances mais inspiradas dos Reds. A equipe finalizou quatro vezes nos 15 primeiros minutos de jogo, sem gerar maior perigo.

Darwin Núñez aproveitou vacilo enorme de Grbic. O goleiro do Sheffield se complicou em situação aparentemente tranquila aos 17 minutos. A bola foi recuada em sua direção e o atacante correu para pressionar. O arqueiro croata tentou afastar, mas acertou na coxa esquerda do uruguaio. A bola caminhou lentamente para as redes, e o Liverpool abriu o placar.

Os Reds empurraram o Sheffield para o próprio campo. A dinâmica da partida não se alterou após o gol de Darwin. O Liverpool terminou o primeiro tempo com 83% de posse de bola e 14 finalizações. Com exceção da bola na rede, os chutes mais perigosos vieram de fora da área, com Mac Allister aos 33 e Szoboszlai aos 42.

O Sheffield voltou melhor para o segundo tempo e foi recompensado. Mais organizada, a equipe visitante criou situações ofensivas a partir de lançamentos. Hamer recebeu no meio-campo aos 13, encontrou McAtee na ponta direita e correu em direção à área para cabecear. O meia desviou e contou com a sorte: a bola bateu em Bradley e passou por baixo das pernas de Kelleher. 1 a 1.

O Liverpool precisou tentar a virada sem seu principal craque. Klopp preparava duas alterações quando o Sheffield balançou as redes, mas o empate não mudou os planos do técnico alemão. Salah saiu e deu lugar a Elliott. Além do egípcio, Gravenberch deixou o campo, substituído por Robertson.

Golaço salvou o Liverpool. O ambiente em Anfield era tenso após o empate, e o time da casa encontrava dificuldades para criar. Aos 31 minutos, contudo, saiu enfim o gol do alívio. Robertson cruzou, a defesa do Sheffield afastou mal e a bola sobrou para Mac Allister. O argentino chutou de primeira com força e precisão, no ângulo esquerdo de Grbic, recolocando os Reds em vantagem.

Fim de jogo sem sustos para os Reds. O Liverpool quase chegou ao terceiro gol em cobrança de falta de Mac Allister aos 39. Seis minutos depois, nada de quase. Robertson acertou cruzamento preciso para Gakpo, e o atacante holandês só empurrou para as redes. 3 a 1, vitória e liderança garantida.

Ficha técnica

Liverpool 3x1 Sheffield United

Competição: 31ª rodada do Campeonato Inglês

Data: 04 de abril de 2024, às 15h30 (de Brasília)

Local: Anfield Road, em Liverpool, Reino Unido

Árbitro: Stuart Atwell

Cartões amarelos: McBurnie (Sheffield United)

Gols: Darwin Núñez aos 17' do 1ºT, Mac Allister aos 31' do 2ºT e Gakpo aos 45' do 2ºT (Liverpool); Bradley (contra) aos 13' do 2ºT (Sheffield United)

Liverpool: Kelleher; Bradley, Konaté, Van Dijk e Gomez (Curtis Jones); Mac Allister, Szoboszlai (Gakpo) e Gravenberch (Robertson); Salah (Elliott), Darwin Núñez e Luis Díaz. Técnico: Jürgen Klopp

Sheffield United: Grbic; Holgate (Slimane), Ahmedhodzic e Robinson; Bogle, Arblaster, Vinícius Souza, Hamer (Osborn) e Trusty (Brooks); McAtee (McBurnie) e Brereton Díaz (Osula). Técnico: Chris Wilder