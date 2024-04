Jogador do Peñarol tem corte no rosto após torcedores arremessarem objetos

Maximiliano Olivera, lateral do Peñarol, foi parar no hospital após ser atingido por objeto arremessado pela torcida do Rosario Central.

O que aconteceu

O Peñarol visitou o Rosario Central na Argentina, hoje (4), em partida válida pela Copa Libertadores. O jogo foi realizado no Estádio Gigante de Arroyito, casa do Rosario.

O time da casa venceu os uruguaios por 1 a 0. O gol foi marcado por Carlos Quintana ao fim do primeiro tempo.

No final da partida, os jogadores do Peñarol se dirigiram à arquibancada para agradecer a presença dos seus torcedores no estádio. Nesse momento, parte da torcida do Rosario jogou objetos em direção ao time de Montevidéu.

Um dos itens arremessados acertou o rosto de Maxi Olivera, que ficou com o rosto ensanguentado. O atleta tentou reagir, mas os companheiros de time logo o acalmaram. De acordo com os relatos, o objeto teria sido uma pedra.

Maxi Olivera foi levado para o hospital para realizar exames médicos.

O jogo ficou marcado por mais confusão antes mesmo de começar. Na chegada ao estádio, as torcidas iniciaram uma briga e a polícia precisou intervir.