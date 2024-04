João Félix fala sobre futuro no Barcelona: "Gostaria de ficar, mas não depende só de mim"

O atacante João Félix falou nesta quinta-feira sobre uma possível permanência no Barcelona e revelou que gostaria de seguir na equipe. O jovem de 24 anos tem contrato com o Atlético de Madrid até 2029 e está emprestado ao clube ao catalão até o fim da atual temporada europeia.

"Veremos o que acontece no próximo ano, minha família está feliz e eu estou feliz. Gostaria de ficar, mas não depende só de mim", disse em entrevista ao programa Jijantes.

João Félix também contou detalhes de sua transferência ao Barça.

"A assinatura pelo Barça foi no último dia, não havia nada planejado. Tive que ir ao estádio pela manhã para esclarecer questões contratuais que tive que renunciar. Ou renunciava, ou não me deixariam ir ao Barça."

No Barcelona, João Félix já teve bons e maus momentos. Ao todo, o atacante tem 35 jogos, marcou nove gols e distribuiu seis assistências. O português ainda comentou sobre a concorrência no elenco e continuidade na equipe titular, já que alternou entre o time principal e o reserva durante a temporada.

"Sim, me dê mais minutos (risos). A competição é muito grande. Não me importo com o que falam de mim. Eles podem falar o que quiserem e eu continuarei com confiança."

O Barcelona se prepara para enfrentar o PSG na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. João Félix projetou o confronto.

"Conhecemos as suas armas, os perigos, Mbappé, Dembélé... mas temos que jogar o nosso jogo, com vontade máxima e será muito disputado. Esperamos vencer."