Ídolo do United revela que desistiu de ser técnico após morte da esposa

Ídolo do Manchester United, Rio Ferdinand revelou que desistiu de ser técnico após a morte da esposa e a necessidade de cuidar dos três filhos do casal.

O que aconteceu

Ferdinand se aposentou do futebol no ano de 2015 e iniciou os cursos para ser treinador. Na época, o ex-zagueiro estava casado com Rebecca Ellison.

Aos 34 anos, a esposa do inglês faleceu vítima de um câncer de mama. A morte de Rebecca aconteceu no mesmo ano em que Ferdinand se aposentou.

Para cuidar dos três filhos, Rio Ferdinand desistiu de ser técnico e focou em Lorenz, Tate e Tia. Hoje, o ídolo do United atua como comentarista de futebol na Inglaterra.