Hernan: Calleri está fora da estreia do São Paulo na Libertadores

Calleri está fora da estreia do São Paulo na Libertadores, hoje (4), às 21h (de Brasília), contra o Talleres, na Argentina. A informação foi confirmada pelo colunista André Hernan, no De Primeira.

Consultei o oráculo aqui e posso dizer que o Calleri não vai jogar. André Hernan

O que aconteceu

Calleri desfalca o Tricolor por causa de um cisto na perna direita. Por outro lado, James Rodríguez será a novidade como titular, como adiantou Hernan no De Primeira.

James ganha a oportunidade após uma conversa "muito forte" com os principais líderes do elenco do São Paulo. Rafinha, Lucas & Cia cobraram do meia colombiano comprometido total na Libertadores, principal objetivo do São Paulo na temporada, apurou PVC.

PVC escala provável time titular

Direto da Argentina, Paulo Vinícius Coelho escalou o time provável do São Paulo na estreia da Libertadores. Com James titular e Calleri fora, Lucas deve ser deslocado para a meia-esquerda, e André Silva começar jogando de centroavante.

Deve ser o André Silva à frente, Rato, James e Lucas do lado esquerdo, para o Wellington dar amplitude pela ala esquerda. O time titular deve ser: Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Wellington; Pablo Maia, Alisson, Rato, James e Lucas; André Silva. PVC

