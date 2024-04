Gramado é aprovado, e Conmebol confirma Palmeiras no Allianz pela Libertadores

A Conmebol confirmou hoje (4) o Allianz Parque como palco dos jogos do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores. O gramado sintético do estádio foi reformado e, após testes, aprovado pela entidade.

Até então, no site da Conmebol, o local das partidas do Alviverde como mandante ainda não haviam sido definidos. O Allianz, agora, já aparece como sede dos duelos contra Liverpool-URU, Independiente del Valle e San Lorenzo.

O gramado do Allianz Parque passou por inspeção de responsáveis da Fifa na última semana, pouco antes do primeiro jogo desde a reforma. O retorno do Palmeiras ao Allianz foi na vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, pela semifinal do Campeonato Paulista.

A equipe ficou dois meses sem jogar no Allianz para realização da reforma no sintético. Esse procedimento consistiu na remoção do termoplástico e instalação da cortiça. O primeiro composto provocou as más condições do gramado em decorrência de seu derretimento devido às altas temperaturas e poluição da cidade de São Paulo.

A grama, por sua vez, é a mesma que foi instalada há quatro anos. Essa nova cortiça deixará o gramado mais semelhante à grama natural e com a temperatura mais baixa, já que se trata de um isolante térmico.

O Palmeiras fará o primeiro jogo pela Libertadores em seu estádio no dia 11 de abril, contra o Liverpool-URU, pela segunda rodada da fase de grupos da competição. Antes disso, a equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta o Santos, no domingo, às 18 horas (de Brasília), pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista.