Goleiro do Manchester City não garante permanência no clube ao final da temporada

Em entrevista coletiva, o goleiro do Manchester City, Stefan Ortega, falou a respeito de seu futuro e não garantiu permanência na equipe inglesa. Com contrato válido até o fim da temporada 25/26, o atleta alegou que irá pensar 'com sabedoria' antes de decidir os próximos passos de sua carreira.

"Não estou no início dos 20 anos, então tenho que escolher sabiamente agora o que farei no verão. Não é que eu tenha que pressionar o clube para que eles me vendam, é ver o que acontece. Estou tranquilo porque há lugares piores do que aqui", afirmou o jogador de 31 anos.

Ortega também pontuou que sua escolha passa pela sua esposa, já que estão esperando o segundo filho. "Ao final de contas, esta não é só a minha decisão, a minha mulher também conta, estamos à espera do nosso segundo filho."

Desde 2022 no City, depois deixar o Arminia Bielefeld (Alemanha), Stefan Ortega assumiu a titularidade depois da lesão do goleiro Ederson, na partida contra o Liverpool, no início de março, pelo Campeonato Inglês. O arqueiro revelou que não conversa muito com o brasileiro e não sabe quando ele voltará.

"Honestamente, não sei, não estamos conversando muito. Tento apenas me concentrar no meu desempenho agora, se tiver a chance de jogar. Acho que ele deve estar bem, mas não sei exatamente quando ele irá voltar. Agora joguei quatro jogos importantes consecutivos. Acho que me saí bem, mostrei que todas as pessoas podem confiar em mim. Só posso mostrar meu desempenho em campo e nos treinos e no final não sei o que vai acontecer, mas é tudo uma questão de equipe e se eu tiver que voltar ao banco será difícil para mim, sim, mas temos que apoiar todos", concluiu.

O Manchester City, terceiro colocado do Inglês, volta ao gramados, neste sábado, para enfrentar o Crystal Palace, no Selhurst Park, às 8h30 (de Brasília). O confronto será válido pela 32ª rodada do torneio nacional.