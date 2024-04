Fagner recebe homenagem após completar 550 jogos com a camisa do Corinthians

Nesta quinta-feira, antes do treino no CT Dr. Joaquim Grava, o lateral-direito Fagner foi homenageado pelo Corinthians por ter alcançado 550 jogos com a camisa do Timão. O jogador atingiu a marca no empate em 1 a 1 contra o Racing-URU, em Montevidéu, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana.

Fabinho Soldado, executivo de futebol, presenteou Fagner com uma camisa e uma placa especial em comemoração aos 550 jogos pelo Corinthians. O lateral celebrou a marca ao lado de seus companheiros no CT.

Fagner foi escalado como titular pelo técnico António Oliveira na partida diante do Racing-URU. O jogador possui 13 jogos na atual temporada, com três assistências na conta.

5️⃣5️⃣0️⃣ jogos do Fagner com o Manto Alvinegro! 🖤🤍



Parabéns pela marca, meu lateral! 👏🏽#VaiCorinthians pic.twitter.com/DUgnwrlM49 -- Corinthians (@Corinthians) April 3, 2024

No Corinthians desde 2014, Fagner foi revelado nas categorias de base do clube em 2006. Somando as duas passagens, o atleta possui 10 gols marcados e 51 assistências.

Pelo clube, Fagner conquistou o Campeonato Brasileiro duas vezes (2015 e 2017) e o Campeonato Paulista em três oportunidades (2017, 2018 e 2019).

Fagner tem contrato com o Corinthians até o final de 2024. O jogador, de 34 anos, vem sendo aproveitado pelo técnico António Oliveira, e disputa posição com o companheiro Matheus França, contratado pelo Timão nesta temporada.