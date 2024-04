F1: onde assistir e horário dos primeiros treinos livres do GP do Japão

Do UOL, em São Paulo

Começa hoje a programação do GP do Japão, quarta etapa da temporada de 2024 da Fórmula 1. O primeiro treino livre será às 23h30 (de Brasília), no Circuito de Suzuka. Depois, os pilotos voltam à pista na madrugada, às 3h, para a segunda sessão de treinos.

As atividades serão transmitidas pelo Bandsports, Bandplay e site da Band.

O TL3 e o classificatório ocorrem de sexta para sábado, e a corrida começa às 2h da madrugada no domingo (7).

Atual tricampeão, Max Verstappen é o líder da temporada, com 51 pontos. Ele é seguido por Charles Leclerc, da Ferrari, e por seu companheiro de Red Bull, Sergio Perez. Carlos Sainz, vencedor do último GP, o da Austrália, é o quarto.

GP do Japão -- TL1 e TL2

Local: Circuito de Suzuka, em Suzuka, no Japão

Data e hora: 4 de abril de 2024, às 23h30, e 5 de março de 2024, às 3h

Transmissão: Bandsports, Bandplay e Band.com