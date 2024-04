Ex-Corinthians, Renato Augusto ainda não participou de gols pelo Fluminense

Após não ter seu contrato renovado com o Corinthians para 2024, Renato Augusto chegou ao Fluminense como um dos principais reforços para a temporada. Apesar disso, em 10 jogos na equipe de Fernando Diniz até aqui, ele ainda não participou de gols, seja balançando as redes ou contribuindo com assistências.

Segundo o Sofascore, destes 10 jogos, seis ele entrou como titular, tendo um total de 605 minutos em campo. Além disso, neste período, ele conta com 16 finalizações, sendo apenas duas ao gol, 12 passes decisivos e 92% de acerto em seu passe.

Renato Augusto (36 anos) pelo Fluminense: ?? 10 jogos (6 titular)

?? 0 gols

?? 0 assistências

? 605 mins jogados

? 16 finalizações (2 no gol)

? 12 passes decisivos

? 92% acerto no passe (!)

? Nota Sofascore 6.92 ? Saiu lesionado ainda no 1º tempo contra o Allianza Lima. pic.twitter.com/eKLs3clHc4 ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 4, 2024

Na última quarta-feira, no jogo do Fluminense contra o Allianza Lima, Renato Augusto deixou o campo com 27 minutos do primeiro tempo após sentir desconforto físico. Um dos motivos para o Corinthians não ter renovado com o jogador foi justamente as constantes lesões que ele estava sofrendo.

O clube das Laranjeiras ainda não divulgou mais detalhes sobre a situação física do jogador. Caso a lesão de Renato Augusto se confirme, ele se juntará a outros seis atletas no departamento médico do Fluminense: Cano, Ganso, Keno, Marlon, Gabriel Pires e Manoel.

O Fluminense volta a campo na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), diante do Colo-Colo, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. No Campeonato Carioca, a equipe foi eliminada pelo Flamengo nas semifinais.