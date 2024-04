Escalação do São Paulo: James Rodríguez inicia como titular em estreia do time na Libertadores

A escalação do São Paulo para enfrentar o Talleres, nesta quinta-feira, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, tem novidade: James Rodríguez. O colombiano será titular da equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini pela primeira vez no ano, buscando ser protagonista na Libertadores, principal objetivo do Tricolor em 2024.

Boa parte da torcida são-paulina vinha pedindo mais minutos em campo para James Rodríguez, e Carpini, enfim, parece ter dado o braço a torcer após as atuações do colombiano por sua seleção nos amistosos contra a Espanha e Romênia.

A escalação do São Paulo completa para enfrentar o Talleres tem Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Wellington Rato, James Rodríguez e Lucas Moura; André Silva.

Jonathan Calleri, que viajou com a delegação do São Paulo para Córdoba, sequer ficará no banco de reservas. O atacante desfalcou a maioria dos treinamentos nas últimas duas semanas devido ao rompimento de um cisto de Baker em sua perna direita e não reúne condições de jogo contra o Talleres.

André Silva, que já havia substituído Calleri nas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, mais uma vez será o centroavante do São Paulo, agora mais adaptado ao São Paulo e aos seus novos companheiros após mais de duas semanas de preparação para a estreia na Copa Libertadores.

O São Paulo integra o Grupo B da competição, ao lado de Talleres, Cobresal e Barcelona de Guayaquil. Esses últimos dois times se enfrentaram na última terça-feira e empataram em 1 a 1. Portanto, se o Tricolor vencer na Argentina nesta quinta-feira, será o líder isolado de sua chave.