Diniz cita City x Arsenal para justificar poucos chutes a gol do Fluminense

Do UOL, em São Paulo

O técnico Fernando Diniz mencionou o duelo entre Manchester City e Arsenal para explicar a baixa quantidade de chutes a gol do Fluminense no empate contra o Alianza Lima, na estreia na Libertadores.

O que aconteceu

Diniz citou o jogo do Campeonato Inglês para explicar a dificuldade de jogar contra times que marcam "com linha baixa". Disputando a liderança da Premier League no último final de semana, City e Arsenal empataram por 0 a 0 em jogo que, somados, dera três chutes a gol — um dos Citzens e dois dos Gunners.

O Fluminense não deu um chute sequer no primeiro tempo, mas melhorou após o intervalo e buscou o empate por 1 a 1 no Peru. O Tricolor carioca terminou o jogo com duas finalizações certas, sendo uma delas a cabeçada salvadora de Marquinhos.

Não é uma instrução minha [não chutar de longe]. Os times, quando jogam contra linha baixa, é difícil finalizar. Concordo que em algumas lances as jogadas clarearam para chutar, mas é difícil achar os espaços contra linha baixa. Mas uma das possibilidades de fazer o gol vai ser chute de fora da área, que pode gerar gol ou escanteio.