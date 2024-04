Corinthians aumenta valores dos ingressos para estreia na Sul-Americana; veja detalhes

Nesta quinta-feira, o Corinthians divulgou a abertura da venda de ingressos para o duelo diante do Nacional, do Paraguai, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, com aumento em relação ao jogo diante do Santo André. A bola rola nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), e marcará a estreia do Timão em seu estádio pela competição internacional, nesta temporada.

Em comparação ao último jogo do Alvinegro em Itaquera, os valores das entradas aumentaram consideravelmente. Os ingressos do setor Sul, que, na última partida do Paulistão, custaram R$ 80,00, agora estão sendo comercializados por R$ 180,00. Leste Superior Lateral e Central, antes vendidos por R$ 90,00, agora custam R$ 118,00 e R$ 150,00, respectivamente.

PRIMEIRO JOGO DO TIMÃO EM CASA PELA CONMEBOL SUDAMERICANA! ??? Confira os detalhes sobre venda de ingressos para o jogo entre Corinthians e Nacional (??) na #CasaDoPovo, que acontece no dia 09/04 (terça-feira), às 19h! Saiba mais ?? https://t.co/Eg0vL3uonO Atenção às nossas... pic.twitter.com/cLbe4RJf1d ? Corinthians (@Corinthians) April 4, 2024

O setor Leste Inferior Lateral teve aumento de R$ 80,00, já o Oeste Superior e Corner custam mais do que o dobro, nesta partida da Sul-Americana. O setor Oeste Inferior Lateral, anteriormente comercializado por R$ 250,00, custa, agora, R$ 550.

Como de costume, a abertura das vendas será realizada de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do Fiel Torcedor, enquanto houver ingressos disponíveis. Não haverá bilheteria e será exclusivamente online, sendo feita por meio do site www.fieltorcedor.com.br.

Valores dos ingressos por setor:

Norte - R$ 50,00

Sul - R$ 180,00

Leste Superior Lateral - R$ 116,00

Leste Superior Central - R$ 150,00

Leste Inferior Lateral - R$ 180,00

Leste Inferior Central - R$ 250,00

Oeste Superior - R$ 358,00

Oeste Inferior Corner - R$ 510,00

Oeste Inferior Lateral - R$ 550,00

Descontos para membros do Fiel Torcedor:

Plano Minha Vida - descontos de 25% a 81%;



Plano Minha História - descontos de 33% a 50%;



Plano Meu Amor - desconto de 10%.

Veja informações sobre a venda de ingressos para o jogo da Sul-Americana:

Quinta-feira (4), a partir das 17h:

Abertura para Não Pagantes e vagas PCDs.

Sexta-feira (5), a partir das 11h:

Abertura da venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do programa Fiel Torcedor.

Sexta-feira (5), a partir das 13h:

Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 60 pontos independentemente do plano e membros adimplentes do plano Meu Amor, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento.

Sexta-feira (5), a partir das 15h: