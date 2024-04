Com três de Palmer, Chelsea vence Manchester United em virada espetacular pelo Inglês

Nesta quinta-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea conseguiu uma incrível vitória. A equipe bateu o Manchester United, no Stamford Bridge, por 4 a 3, em um jogo que foi marcado por viradas. Cole Palmer, que cravou três vezes, foi o grande destaque dos Blues.

Com o triunfo histórico, o Chelsea sobe para a décima colocação, com 43 pontos contabilizados. Já o United, diante do revés, permanece na sexta posição com 48 pontos, nove atrás do Tottenham, no quinto lugar.

Pela 32ª rodada do Inglês, o Manchester United, neste domingo, enfrenta o rival Liverpool, em Anfield, às 11h30 (de Brasília). O Chelsea, por sua vez, no mesmo dia, encara o Sheffield United, no Bramall Lane, às 13h30.

Os gols

O Chelsea inaugurou o marcador logo aos 4 minutos da primeira etapa. O camisa 20 Conor Gallagher recebeu, dentro da grande área, e finalizou forte. Os mandantes ampliaram a vantagem pouco tempo depois, na marca dos 19 minutos, visto que Antony, brasileiro do United, cometeu pênalti em Cucurella. O jovem Cole Palmer assumiu a cobrança e não desperdiçou, cravando o segundo do time de Londres.

A reação do United começou ainda no primeiro tempo, com Alejandro Garnacho. Aos 34 minutos, o atacante argentino contou com erro de Caicedo, do Chelsea, para receber a bola, avançar e tocar na saída do goleiro.

O gol de empate saiu aos 39 minutos. Diogo Dalot cruzou para área e Bruno Fernandes apareceu, atrás da defesa e dentro da pequena área, para completar de cabeça.

A virada do United ocorreu na etapa complementar, aos 22 minutos. Em contra-ataque rápido, Anthony avançou pela esquerda e lançou, de trivela, para Garnacho, que invadiu a grande área. De cabeça, o argentino deslocou Petrovic para fechar a conta.

Aos 54 minutos, nos acréscimos, o Chelsea arrancou o empate. Diogo Dalot derrubou Madueke dentro da área e o árbitro, com auxílio do VAR, assinalou a penalidade máxima. Na cobrança, Cole Palmer converteu novamente.

O gol que deu a vitória ao Chelsea em uma virada épica saiu aos 56 minutos. Cole Palmer recebeu passe de Enzo Fernández e finalizou. A bola contou com desvio na defesa para matar Onana e balançar as redes.