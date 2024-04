Com treino técnico e tático, Bahia segue preparação para duelo diante do Vitória

Na manhã desta quinta-feira, o elenco do Bahia seguiu com os preparativos para o duelo diante do Vitória, pelo jogo de volta da decisão do Campeonato Baiano, que está marcado para o próximo domingo.

A primeira atividade do dia foi realizada no auditório, onde os atletas assistiram a um vídeo. Na sequência, eles foram para academia e realizaram um circuito dividido por estações para diferentes exercícios de mobilidade e força.

Antes de Rogério Ceni comandar o treino com bola, o preparador físico Danilo Augusto passou um breve aquecimento aos jogadores.

Com a bola, Ceni comandou um treino técnico em campo reduzido de 12 contra 12, com a utilização dos goleiros. Por fim, os atletas participaram de uma atividade tática, na qual o treinador interrompeu algumas vezes para arrumar posicionamento e movimentações.

Ryan, Everaldo e Nico Acevedo treinaram na academia. A equipe tem mais um treino marcado para esta sexta-feira, também pela parte da manhã.

Bahia e Vitória se enfrentam no próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. A equipe comandada por Rogério Ceni precisa da vitória caso queira sair campeã, já que no jogo de ida acabou derrotada por 3 a 2.