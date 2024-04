Com retorno de Coronado, Corinthians volta aos treinos depois de estreia na Sul-Americana

O Corinthians treinou nesta quinta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, após folga recebida nesta quarta-feira em virtude da estreia na Copa Sul-Americana. O Timão empatou com o Racing-URU, em 1 a 1, em Montevidéu, no Uruguai, na terça-feira.

A principal novidade do dia foi o retorno do meia Igor Coronado, recuperado totalmente de dengue. No entanto, o jogador participou parcialmente das atividades no gramado.

Antes do treino, o elenco corintiano presenciou uma palestra sobre as diretrizes da arbitragem brasileira para as competições de 2024, apresentada por Silvia Regina de Oliveira, assessora de arbitragem da CBF e ex-árbitra.

Também antes das atividades, o lateral Fagner foi homenageado pelo clube por ter alcançado 550 jogos pelo Corinthians. Fabinho Soldado, executivo de futebol do Timão, entregou ao jogador uma camisa e uma placa especial.

Posteriormente, os atletas seguiram às atividades do dia, primeiro com ativação na academia, e depois com aquecimento no campo 1, comandado pelo preparador físico Reverson Pimentel. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Racing-URU participaram do exercício junto com o restante do elenco.

Em seguida, os atletas que não jogaram ou estiveram em campo durante menos de um tempo realizaram um trabalho de dois toques em espaço reduzido. Os demais seguiram para a parte interna do CT, onde fizeram um trabalho regenerativo.

O Corinthians volta aos treinos nesta sexta-feira para dar continuidade à preparação para a segunda rodada da Copa Sul-Americana. A equipe encara o Nacional, na Neo Química Arena, na próxima terça-feira, às 19h (de Brasília).