Com presenças de Pepe e Manoel Maria, Santo André inaugura estátua de Pelé

Nesta quinta-feira, como forma de homenagear Pelé, a prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, inaugurou uma estátua do Rei no Parque Antônio Fláquer, também conhecido como Ipiranguinha, localizado na Vila Alzira. O evento ainda contou com as presenças dos ídolos santistas Pepe e Manoel Maria, além de representantes do clube, do presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Santo André, Leonardo Dominiqueli Pereira, e autoridades do município e da região, como o prefeito da cidade, Paulo Serra e o secretário do Meio Ambiente, Fabio Picarelli.

O local foi escolhido por ficar próximo ao campo onde ele marcou seu primeiro gol como profissional, no dia 7 de setembro de 1956.

Pepe, segundo maior artilheiro da história do Santos, comentou sobre a importância da estátua.

"Muito merecida. Pelé sempre ficará na nossa memória. Fiz questão de participar, com muito orgulho".

"Foi uma homenagem mais do que justa. O Pelé é o maior de todos. Eu imagino, que lá no céu, ele está muito emocionado", disse Manoel Maria.

Paulo Serra também falou sobre a homenagem, que faz parte das comemorações de aniversário de 471 anos da cidade de Santo André.

"Estamos muito felizes por prestar essa homenagem ao maior atleta de todos os tempos. A iniciativa privada doou essa estátua. A história do Santos, do Pelé e de Santo André se mistura aqui, nesse ponto. Isso irá aquecer o turismo, os apaixonados pelo futebol", ressaltou.

Por fim, Fabio Picarelli, secretário do Meio Ambiente, deixou sua palavra sobre o momento especial.

"Uma manhã super especial para Santo André. Estou muito feliz por registrar esse momento. O Rei passou por aqui e fez bonito", disse.