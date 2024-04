Carpini não se arrepende de segurar troca no 1º tempo: 'Faria de novo'

O técnico Thiago Carpini afirmou que não se arrepende da decisão de jogar com um a menos nos acréscimos do primeiro tempo da derrota do São Paulo para o Talleres (ARG) por 2 a 1 na estreia do time na Libertadores. O Tricolor sofreu o primeiro gol durante o período.

Troquei seis minutos que restavam dos acréscimos por 45 mais acréscimos. Seis por 50. É tomada de decisão rápida, difícil. Jogar na casa deles com jogador a menos é correr risco, mas corria risco de ficar com um a menos no segundo, sabendo que tínhamos atletas que não suportariam os 90 minutos como o James. Acho que foi decisão acertada. Se nada tivesse acontecido nem teria o questionamento, futebol é assim. Ação e reação, consequências. Faria de novo. Os próprios atletas pediram para que não fizesse. Entrada do Galoppo e Luciano teve participação direta no gol. Carpini, na coletiva

Wellington Rato saiu lesionado aos 45 minutos do primeiro tempo e Carpini segurou a alteração para não perder a última janela. O técnico já tinha tirado Lucas e Rafinha por lesão e utilizado duas paradas, tendo apenas mais uma disponível.

O São Paulo ficou com um jogador a menos durante os acréscimos de oito minutos e sofreu o gol. O Talleres foi para cima e conseguiu aproveitar a superioridade numérica.

Na segunda etapa, Carpini tirou James e Alisson para as entradas de Galoppo e Luciano e o time melhorou. O gol saiu dos pés da dupla: o argentino chutou na trave e o camisa 10 completou para as redes no rebote.

Confira as outras respostas de Thiago Carpini em entrevista coletiva

Preparação

Aproveitamos o que poderíamos aproveitar. A estratégia para o jogo tinha sido bem traçada e não contávamos com três perdas tão grandes no primeiro tempo. Vinham bem na partida, Lucas poderia fazer a diferença pelas situações que trabalhamos na partida.

James

Em relação ao James pensávamos em situações que poderia acontecer com o Lucas em campo, infelizmente não aconteceu. Jogo grande é para jogador grande. Enquanto ele suportou foi participativo, com as perdas no primeiro tempo dificultou o que planejamos para ele.

Saldo

Saldo positivo ou negativo há controvérsias e opiniões. Tenho as minhas e principalmente respaldo do vestiário. Se ficar toda hora falando de conquistas e quebra de tabu e eliminação, isso é passado e história para contar. Não vivo passado, nem futuro, vivo presente. Não começamos como queríamos. O saldo não foi positivo pelo resultado, mas os comportamentos, poderíamos ter empatado. Coisas boas fizemos, alguns erros temos que corrigir. Quarta-feira é o Morumbi, voltar a viver clima de Libertadores. A vida é feita de altos e baixos, as coisas voltam a acontecer.