Atleta do Bayer Leverkusen lamenta permanência de Xabi Alonso

O defensor Josip Stanisic falou nesta quinta-feira sobre Xabi Alonso e lamentou a permanência do técnico no Bayer Leverkusen. O atleta está emprestado ao líder do Campeonato Alemão pelo Bayern de Munique e tinha a esperança de reencontrar o treinador espanhol na próxima temporada, quando ele retorna aos bávaros.

"Fico contente que ele esteja feliz aqui, mas para mim é uma pena, claro. Admito que desejava um desfecho diferente, mas é o que é", afirmou o Stanisic em entrevista ao jornal AS.

Na semana passada, Xabi Alonso anunciou que iria permanecer mais uma temporada no Bayer Leverkusen. O técnico teve seu nome especulado no Bayern de Munique e Liverpool, mas decidiu dar continuidade no trabalho que está sendo realizado atualmente.

O zagueiro alemão, que também atua como lateral direito, aproveitou as oportunidades dadas pelo treinador espanhol e assumiu a titularidade da equipe no meio desta temporada. Stanisic também comentou como foi esse período inicial no clube e se acertou em se transferir para o Leverkusen.

"Acertei ao vir para o Leverkusen. Esperava ter minutos e continuar evoluindo. Foi difícil na primeira metade da temporada, muitas vezes fiquei insatisfeito. No final, porém, o que importa é a equipe, que cresceu brutalmente. O melhor é que posso ser campeão apesar de ter saído do Bayern. Estou gostando, por causa dessas coisas sou jogador de futebol", finalizou.

Ao todo, o defensor alemão de 24 anos participou de 28 jogos e, além de exercer seu papel na zaga, também contribuiu ofensivamente com um gol e três assistências.

O Bayer Leverkusen está invicto na temporada e ocupa atualmente a primeira posição do Campeonato Alemão, com 73 pontos em 27 jogos, 13 a mais que o vice-líder Bayern de Munique. Além disso, a equipe está nas quartas de final da Liga Europa e na final da Copa da Alemanha.

O líder da Bundesliga entra em campo neste sábado, às 10h30 (de Brasília), contra o Union Berlin, fora de casa, pela 28ª rodada da competição.