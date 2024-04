Arboleda lamenta lesões no 1ºT e diz: 'Dominamos durante muito tempo'

Arboleda saiu de campo cabisbaixo após a derrota do São Paulo por 2 a 1 para o Talleres, logo na estreia na Libertadores, fora de casa, pela primeira rodada do Grupo B. Passada a partida, o zagueiro equatoriano analisou o jogo e lamentou o fato de sua equipe ter perdido três titulares importantíssimos ainda no primeiro tempo por lesão.

"Primeiro sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. Com poucos minutos de jogo tivemos dois lesionados, duas peças fundamentais pro time [Rafinha e Lucas Moura], jogadores de muita técnica. Depois acho que dominamos durante muito tempo de jogo, tomamos outro gol por falta de concentração nossa. Sabemos que temos um grande time e podemos lutar pela classificação", disse Arboleda ao Paramount+.

Com o resultado, o São Paulo é o lanterna do Grupo B, já que Cobresal, do Chile, e Barcelona de Guayaquil, do Equador, empatara em 1 a 1 na última terça-feira.

"A gente fica muito triste, porque sabemos da qualidade e capacidade que temos. Duas desconcentrações nossas, mas nosso time é muito forte, sabemos da qualidade que temos. Agora é concentrar para o próximo jogo, tratar de vencer em casa para começar a somar", prosseguiu.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Cobresal, do Chile, no Morumbis. Será o primeiro jogo do time comandado por Thiago Carpini com o apoio de sua torcida após quase um mês.

"O São Paulo tem muita qualidade, quem começa jogando ou quem termina, é o mesmo padrão de jogo. Agora é corrigir os pequenos erros que tivemos e concentrar para o próximo jogo", concluiu Arboleda.