Após estreia na Libertadores, Palmeiras retoma preparação para final do Paulistão

Após empatar com o San Lorenzo por 1 a 1 na estreia da Copa Libertadores, o Palmeiras retomou, na tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol, a preparação para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista. O Verdão encara o Santos neste domingo, às 18h (de Brasília), no Allianz Parque.

Nesta quarta-feira, o Palmeiras estreou na Libertadores contra o San Lorenzo, em Buenos Aires, na Argentina. A equipe chegou à São Paulo no início da tarde desta quinta-feira.

O técnico Abel Ferreira optou por escalar um time alternativo no jogo visando a decisão de domingo. Os atletas que atuaram por 45 minutos ou mais realizaram trabalhos regenerativos no centro de excelência do CT.

Foco na decisão! Dia de reapresentação na Academia de Futebol e atividades voltadas pra final de domingo em Família Palmeiras!

Para os demais jogadores, a comissão técnica comandou um coletivo em espaço reduzido, com dois tempos de 20 minutos.

O Palmeiras precisa vencer o Santos por dois ou mais gols de diferença para conquistar o tricampeonato paulista. A equipe foi superada pelo Peixe no jogo de ida por 1 a 0, na Vila Belmiro.

O elenco palestrino retorna aos trabalhos nesta sexta-feira, no período da tarde, às 16h (de Brasília), para dar continuidade à preparação para a final.