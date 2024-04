Allan comenta empate do Flamengo em estreia na Libertadores

O Flamengo voltou ao Rio de Janeiro após o empate em 1 a 1 com o Millonarios-COL, em Bogotá, na estreia do clube na fase de grupos da Libertadores. O volante Allan falou sobre a partida e lamentou o resultado, mas considerou justo.

"Fomos lá para tentar vencer. Não aconteceu como esperávamos. Claro que houve fatores como altitude, o campo não estava ideal, mas pelo contexto ideal do jogo acho que o resultado foi justo, sim. Não me conformando, mas também temos que ser pé no chão e aceitar", disse o jogador.

Os rubro-negros saíram na frente no placar com Pedro batendo pênalti, mas cederam a igualdade quando estavam com um jogador a mais em campo.

Fim de jogo em Bogotá. O Flamengo fica no empate em 1 a 1 com o Millonarios.#VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/YJPHEHTOqH ? Flamengo (@Flamengo) April 2, 2024

Allan pregou foco na sequência da temporada e citou a maratona de jogos que a equipe terá nas próximas semanas.

"Daqui para frente não teremos tempo de descanso. Vai ser uma maratona de jogos. Então, temos que recuperar quem temos que recuperar e dar continuidade ao nosso trabalho. Temos uma decisão no domingo. É tocar daqui para frente e continuar evoluindo", declarou.

O Flamengo volta a campo neste domingo, às 17 horas (de Brasília), quando decide o título do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, no Maracanã. Pela competição continental, o clube carioca encara o Palestino, do Chile, às 21h30, na próxima quarta-feira.