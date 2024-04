Algoz na Pré-Libertadores de 2019, Talleres jamais perdeu para o São Paulo

O São Paulo visita o Talleres nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, pela primeira rodada do Grupo B da Copa Libertadores. O Tricolor entrará em campo em busca do resultado positivo não só para se isolar na liderança da chave, mas também para acabar com o tabu de jamais ter vencido o rival argentino na história.

Até agora São Paulo e Talleres se enfrentaram quatro vezes. São três empates e um triunfo a favor dos argentinos, marcados por eliminarem o Tricolor na Pré-Libertadores de 2019.

A primeira vez que São Paulo e Talleres duelaram foi em 2001, pela Copa Mercosul. As equipes empataram sem gols na Argentina e também no Morumbis. Ainda assim, os argentinos avançaram de fase como líderes do Grupo 4, em que o Tricolor ficou apenas na terceira colocação, sendo eliminado na primeira fase do torneio.

Quase 18 anos depois, São Paulo e Talleres voltaram a se cruzar, desta vez pela Pré-Libertadores de 2019. O Tricolor, que chegou a brigar pelo título brasileiro no ano anterior, terminou na quinta colocação e, com isso, teve de jogar um duelo eliminatório por uma vaga na fase de grupos do torneio continental, mas novamente não conseguiu se impor diante dos argentinos.

O primeiro jogo, em Córdoba, foi vencido pelo Talleres por 2 a 0, após uma atuação desastrosa dos comandados do técnico André Jardine. Na volta, no Morumbis, o São Paulo também não conseguiu vencer a defesa adversária, tendo de se conformar com o empate sem gols e, consequentemente, com a eliminação na fase preliminar da Libertadores.

Desta vez, o São Paulo chega para o confronto mais pronto, com um elenco que se conhece há tempo e que nos últimos tempos conquistou títulos importantes, como a Copa do Brasil e a Supercopa Rei. O Talleres, entretanto, também vive um momento importante, figurando na vice-liderança do seu grupo no Campeonato Argentino e ostentando uma invencibilidade de quase dois meses.

Após mais de suas semanas de treinamentos para preparar a equipe para a estreia na Libertadores, o técnico Thiago Carpini lida com a pressão de fazer com que seus jogadores apresentem um bom futebol. A partida não será fácil, e o histórico do confronto é prova disso, mas não é exagero cobrar que o São Paulo se imponha diante de um adversário inferior em vários aspectos.

Confira o histórico completo do confronto entre São Paulo e Talleres:

Copa Mercosul



28/07/2001 - Talleres 0 x 0 São Paulo



26/09/2001 - São Paulo 0 x 0 Talleres

Pré-Libertadores



06/02/2019 - Talleres 2 x 0 São Paulo



13/02/2019 - São Paulo 0 x 0 Talleres