Alexander Barboza vê erros do Botafogo em derrota e projeta melhora na Libertadores

O Botafogo começou a fase de grupos da Libertadores com derrota. O revés por 3 a 1 para o Junior Barranquilla, da Colômbia, no Nilton Santos, ligou o sinal de alerta nos alvinegros. O zagueiro Alexander Barboza admitiu que a equipe errou, principalmente na marcação após perder a bola.

"A estratégia que planejamos para esse jogo é a de todos os jogos que vínhamos fazendo, na perda da bola tentar pressionar o mais rápido possível e falhamos nisso. Essa pressão não estava coordenada, saíamos mal, e quando você erra contra jogadores de boa qualidade, com superioridade eles vão encontrar espaços. Acredito que eles fizeram isso bem, nós pressionamos mal, o terceiro gol saiu assim", afirmou o atleta.

Fim de jogo: Botafogo 1 x 3 Júnior Barranquilla. ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/djiQzOzSE9 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 3, 2024

O defensor lamentou o resultado da partida, ressaltando que a equipe tentou ajustar as falhas no intervalo. Barboza também pregou foco na melhora para a próxima partida.

"Tentamos corrigir os erros no intervalo, ajustando alguns detalhes, mas já era tarde. A atitude sempre foi a mesma, tratar de ganhar o jogo, é uma partida de Libertadores em casa, é preciso ganhar de qualquer jeito. Lamentavelmente não ganhamos, é uma derrota muito dura pela forma como foi, pelo resultado. Tentamos de todas as maneiras reagir, giramos a bola muito bem em alguns momentos, a definição da última bola não foi boa e a melhor forma de corrigir isso é com trabalho. É levantar a cabeça rápido, na semana que vem tem outro jogo", declarou.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira, pela segunda rodada do Grupo D da Libertadores, contra a LDU, do Equador, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito.