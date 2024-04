Abel usa e abusa de mantras palmeirenses e já cria ambiente para a final

Do UOL, em São Paulo (SP)

Abel Ferreira usou frases de efeito já conhecidas dos torcedores após o empate contra o San Lorenzo, pela Libertadores, para fazer seu elenco "virar a chavinha" para o jogo decisivo contra o Santos no domingo (7), pela final do Paulista. Entre elogios e exaltações à determinação do seu elenco, o treinador já criou uma atmosfera de otimismo para a decisão.

É um orgulho muito grande ser treinador deles. Só peço que eles confiem tanto neles mesmos quanto eu. É sempre bom sair com a sensação que a equipe lutou, jogou, criou. Essa equipe nunca desiste. Queríamos ganhar, não foi possível, mas levamos uma sensação positiva Abel

O que aconteceu

"Essa equipe nunca desiste", "todos somos um", "time que não se rende" e "alegria de disputar um título". Abel Ferreira usou essas e outras frases na coletiva de imprensa após a partida para motivar seu elenco de olho em uma nova disputa de título. Esses mantras são utilizados no Palmeiras nos últimos anos para guiar a mentalidade do time.

Desde 2022, Abel e sua comissão técnica pensam em conjunto com a diretoria as frases que vão guiar o Palmeiras durante a temporada.

As frases são sempre motivacionais e já viraram uma espécie de marca do Palmeiras de Abel. "É impossível vencer aquele que não desiste jamais"; "Vamos fazer o mesmo, mas melhor", e "Vamos exigir o máximo que cada um de nós pode dar" foram algumas que ficaram famosas no clube.

Agora é decisão

Palmeiras vive o mesmo cenário pelo terceiro ano seguido. A equipe entrará em campo no final de semana precisando reverter o resultado no jogo de ida contra o Santos (1 a 0), mesma missão nos estaduais que conquistou nos últimos dois anos.

Mesmo poupando muitos titulares, o Palmeiras conseguiu voltar da Argentina com um empate. O resultado foi muito comemorado por Abel, Lomba e Piquerez. Abel falou em orgulho do elenco que treina após o resultado.

Agora estamos inteiros para nos prepararmos para a grande final de domingo, em casa, e convoco os torcedores para nos apoiarem em todos os momentos. Mesmo que a gente sofra um gol no primeiro minuto ou se fizermos um gol. Queremos o vosso apoio! Essa equipe nunca se rende Abel

