5 coisas que você precisa saber sobre a versão do amigo de Robinho

1 - "Robinho não estuprou ninguém. Os amigos do Robinho não estupraram ninguém", diz Clayton Florêncio dos Santos, o Claytinho. Ele concedeu ao UOL a primeira entrevista de um dos cinco amigos que estavam com o ex-jogador em janeiro de 2013, na boate Sio Café, em Milão, quando ocorreu o crime.

2 - "Participamos de uma orgia. Com a consciência de todo mundo", afirma ele, que ressalta não ter consumado o ato com a vítima, uma mulher albanesa. Claytinho insiste que ela fez sexo consensual com o grupo.

3 - "Ela tomava um drinque, o copo sempre cheio, ela não virava", diz Claytinho sobre uma suposta sobriedade da vítima, embora admita que ela passou mal "por causa da bebida". A Justiça italiana refutou esse argumento e concluiu que a vítima estava inconsciente, o que pesou na condenação do ex-jogador.

4 - "Quem está com a gente, sabe: ele fala um monte de merda brincando", diz Claytinho sobre Robinho admitir ter feito sexo com a vítima. A informação foi revelada pelo podcast UOL Esporte Histórias - Os Grampos de Robinho.

5 - Claytinho é o único do grupo cuja voz não aparece nos grampos. Mas, nas gravações, Robinho afirma que Claytinho participou do ato. Ricardo Falco também foi condenado na Itália e espera para saber se terá que cumprir a pena no Brasil. Fabio Galan, Rudney Gomes e Alex "Bita" Silva foram denunciados, mas o processo está parado porque eles nunca foram informados oficialmente da acusação.

Os Grampos de Robinho

A entrevista é o ponto de partida do sétimo episódio do podcast UOL Esporte Histórias - Os Grampos de Robinho, que está disponível nesta quinta-feira (4) para assinantes UOL. Você pode ouvir os episódios anteriores no UOL Esporte.

O podcast Os Grampos de Robinho também está disponível no YouTube do UOL Esporte, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as plataformas de podcast.