Vitória de Guimarães x Porto: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Taça de Portugal

Nesta quarta-feira, o Vitória de Guimarães recebe o Porto, pela partida de ida da semifinal da Taça de Portugal. A bola rola a partir das 16h15 (de Brasília). O jogo de volta será no dia 17 de abril.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva no Star+.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Vitória de Guimarães: quatro vitórias e uma derrota.

Porto: três vitórias e duas derrotas.

Prováveis escalações

Vitória de Guimarães: Charles Silva; Manu Silva, Toni Borevkovic e Tomás Ribeiro; Bruno Gaspar, Tomás Handel, Tiago Silva e João Mendes; Ricardo Mangas, Jota Silva e Nélson Oliveira



Técnico: Sergio Vieira

Porto: Cláudio Ramos; João Mário, Pepe, Otávio Ataíde e Wendell; Nico González, Alan Varela e Eustáquio; Pepê, Wenderson Galeno e Evanilson



Técnico: Sérgio Conceição

Arbitragem

Nuno Almeida será o árbitro da partida, auxiliado por Pedro Felisberto e Hugo Ribeiro, com André Narciso no comando do VAR.