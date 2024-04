Torneio de Beach Tennis de Balneário Camboriú bate recorde mundial de audiência

O último domingo (31) foi histórico para o Beach Tennis. Isso porque as duas finais do torneio BT 400 de Balneário Camboriú (SC), do masculino e feminino, quebraram o recorde anterior de audiência mundial dos canais Play BT, o canal do Beach Tennis, que era superior a 13 mil espectadores simultâneos da primeira edição do Amazônia Open.

A final masculina conquistada pela atual melhor dupla do mundo do francês Nicolas Gianotti e do italiano Mattia Spoto sobre o catarinense André Baran e o italiano Michele Cappelletti praticamente dobrou o recorde anterior, com 26.576 aparelhos conectados.

Até o momento mais de 104 mil pessoas já assistiram a decisão que teve o placar de 6/4 6/2, que também contou com as arquibancadas cheias na quadra central da Praia Central, da cidade do litoral norte catarinense. A final feminina vencida pela brasileira Rafaella Miiller e a venezuelana Patrícia Diaz contra as italianas Nicole Nobile e Flaminia Daina também bateu o recorde com mais de 20 mil aparelhos conectados e já foi assistida por mais de 71 mil pessoas, no total.

O torneio teve um total de 800 mil visualizações e foi assistido em 46 países. Foram 42 mil novos espectadores acompanhando as partidas ao longo da semana.

"Tivemos um final de semana histórico. Já no sábado com as semifinais o recorde já havia sido batido com mais de 18 mil e no domingo superamos de longe. Isso mostra duas coisas importantes. Primeiro o nosso trabalho tem sido bem feito por toda nossa numerosa equipe em uma cobertura incrível durante os quatro dias de um evento incrível e super bem organizado em Balneário Camboriú", começou Evandro Rufino, CEO e Fundador do PlayBT.

Evandro também projetou o restante da temporada, buscando superar mais recordes. "E também que o crescimento do Beach Tennis não para cada vez com mais disputas de alto nível e ampliação do interesse do público. E é só começo de uma temporada que promete. Teremos grandes eventos nesta e nas próximas semanas. Nossa meta é seguir superando os recordes e contribuindo para o crescimento do esporte".