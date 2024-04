Textor manda recados para Leila e Casares e diz: 'Posso provar 100%'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Dono da SAF do Botafogo, John Textor voltou a falar sobre supostas manipulações de resultados e mandou recados para Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e Julio Casares, presidente do São Paulo, além de cutucar o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

As declarações aconteceram na noite de hoje (3), após a derrota do time alvinegro para o Junior Barranquilla, na estreia na fase de grupos da Libertadores.

Leila, abaixe suas armas. Você não sabe quais evidências eu entreguei. Julio, São Paulo... Cara, você é meu amigo. Eu não pude falar com você sobre isso por causa da natureza das provas que eu tenho John Textor

"Eu me preocupo mais com a regra do jogo, aparentemente, que o STJD. Eles querem que eu entregue o nome dos acusados. Essas pessoas têm direitos. Eu posso provar 100% que isso aconteceu", acrescentou.

O que mais Textor falou?

Acusações de manipulação. "Eu não fiz acusação alguma contra o Palmeiras, eu não fiz acusação alguma contra o São Paulo. O que eu fiz foi entregar evidências de manipulação de resultado com envolvimento de jogadores. Eu não sei quem fez esses jogadores se envolverem nisso, não sei se foi alguém em particular. Não é meu trabalho. Estou tentando administrar um clube, mas quando isso aconteceu ano passado, e devastou um campeonato, e quando eu descobri o que aconteceu no ano anterior e teve impacto naquele campeonato, contra times totalmente diferentes, e comunidades totalmente diferentes no Brasil, que não tem nada a ver com o Botafogo. Eu vou, sim, fazer algo a respeito."

Depoimento à polícia hoje à tarde. "Eu fui à delegacia, entreguei provas e dei meu depoimento. Eu tenho muito mais provas do que um relatório da "Good Game!". Falei com investigadores independentes e razoáveis que não pareceram estar torcendo para clube algum. É muita informação, são meses de coleta de dados. É o início de um processo muito saudável."

'Favoreceu o Palmeiras'. "O único vilão é quem está pagando essas pessoas para fazerem isso. Agora, não é um clube específico. Eu posso dizer que, matematicamente, sim, favoreceu significativamente o Palmeiras. Baseado no que eu vi, mas eu tenho uma visão limitada, eu não tenho poder de investigação. Pode vir a aconteceu que eu tenha visto uma forte concentração que afetou o campeonato do ano passado. Pode ir para o outro lado. Pode-se descobrir uma razão diferente para isso. A tecnologia dizer o que aconteceu, mas não o motivo. Me deixem entregar isso aos investigadores, respeitar a Justiça. Nós não sabemos tudo."

Provas. "Provas? É uma quantidade imensa, admissível no tribunal, com credibilidade. Essa tecnologia é aceita por todos. Aceitem aqui e vamos liderar a limpeza do jogo."