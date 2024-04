Sport se mostra "surpreso" com recomendação do jogo contra o Ceará ocorrer com portões fechados

Nesta quarta-feira, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) recomendou ao Superior Tribunal da Justiça Desportiva (STJD) que o duelo entre Sport e Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, seja realizado com os portões fechados aos torcedores. Em nota, o clube pernambucano se mostrou surpreso com a informação.

O clube entende que os mesmos órgãos que são responsáveis por garantir a segurança de grandes eventos do estado, como o próprio Carnaval, também conseguem ter garantia com a segurança no estádio. Além disso, o Sport se mostrou confiante para que a situação seja revertida, citando até mesmo a governadora Raquel Lyra.

O Sport havia sido suspenso por oito jogos de portões fechados por conta dos ataques de sua torcida ao ônibus do Fortaleza. No entanto, a equipe está jogando com seus torcedores no estádio por conta de um efeito suspensivo concedido pelo STJD. O novo julgamento está marcado para o dia 9 de abril.

O Sport Club do Recife recebeu com surpresa a recomendação da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para que o duelo diante do Ceará, previsto para a próxima semana, ocorra de portões fechados na Arena de Pernambuco. O Clube compreende que os órgãos responsáveis por garantir a... pic.twitter.com/h1ECMF7sPZ ? Sport Club do Recife (@sportrecife) April 3, 2024

Confira a nota completa divulgada pelo Sport

"O Sport Club do Recife recebeu com surpresa a recomendação da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para que o duelo diante do Ceará, previsto para a próxima semana, ocorra de portões fechados na Arena de Pernambuco.

O Clube compreende que os órgãos responsáveis por garantir a segurança de eventos como os carnavais de Recife e Olinda, que levam milhões de pessoas durante os dias de folia, também estão aptos a resguardar um público de 30 ou 40 mil pessoas em uma partida de futebol - conforme já ocorreu em diversas oportunidades recentes e mais longínquas, como a Copa do Mundo de 2014.

Paralelamente a isso, o Sport reforça que também emprega centenas de agentes privados contratados para ampliar a segurança no estádio e no entorno da praça esportiva dentro do raio que lhe compete, a fim de promover um ambiente pacífico e contribuir junto aos órgãos públicos, vez que, na condição de associação desportiva, bem como no que estabelece o Estatuto do Torcedor, é o que lhe cabe quanto à segurança.

O Clube entende que o motivo de existir e competir está integralmente ligado à sua torcida - razão de absolutamente tudo. Assim, portanto, perde-se o sentido do jogo e do espetáculo entrar em campo sem tê-la ao lado sem nenhum motivo aparente ou justo.

Por fim, o Sport aguarda e confia na reversão da governadora Raquel Lyra, tão imbuída em liderar o Governo de Pernambuco nas suas mais diferentes esferas, acerca deste posicionamento da corporação", foi escrito.