Titulares mudam jogo e Palmeiras empata contra San Lorenzo na Libertadores

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Palmeiras empatou por 1 a 1 contra o San Lorenzo na noite de hoje (3), no estádio El Nuevo Gasómetro, em sua estreia na Copa Libertadores.

Abel Ferreira escalou um time bem alternativo, que fez um primeiro tempo muito ruim, mas a entrada de alguns titulares na etapa final mudou o jogo. Romaña abriu o placar para o time argentino, Piquerez empatou de falta.

No domingo, o Alviverde faz o segundo jogo da final contra o Santos precisando reverter o placar de 1 a 0 da ida. O jogo será às 18h (de Brasília), no Allianz Parque. Sete titulares sequer viajaram para a Argentina: Endrick, Marcos Rocha, Mayke, Murilo, Raphael Veiga, Weverton e Zé Rafael.

Os times estão no Grupo F da Libertadores empatados com um ponto. Independiente del Valle-EQU e o Liverpool-URU, que se enfrentam amanhã, completam o grupo.

Como foi o jogo

O Palmeiras começou o jogo muito desorganizado e com problemas para se defender. O San Lorenzo aproveitou as brechas pelo lado do campo e conseguiu construir boas chances de gol. Lomba salvou sua equipe em duas ocasiões, mas não teve chances de evitar o gol de cabeça marcado pelo zagueiro Romaña.

A equipe alternativa se encontrou no jogo apenas na reta final do primeiro tempo. Aos 36, Rony quase marcou de bicicleta e, minutos depois, Menino levou perigo com chute de fora da área. Mas não foi o suficiente para chegar ao empate.

O Palmeiras seguiu com os mesmo problemas no início segundo tempo, mas a entrada de titulares "salvou". O volume ofensivo da equipe melhorou bastante após as entradas de Aníbal Moreno e Flaco López. O gol de empate saiu após bela cobrança de falta de Piquerez.

O San Lorenzo se limitou a buscar o contra-ataque, e perdeu duas grandes chances para matar o jogo. Herazo acertou o travessão e Bareiro isolou cara a cara com Lomba. Nos acréscimos, os argentinos ainda reclamaram de um pênalti de Rony, mas o juiz nada marcou.

Lances importantes

Bareiro, de cabeça, quase marca para o San Lorenzo. Aos 16 minutos, Leguizamón cruzou a bola na cabeça de Bareiro, o atacante ganhou de Vanderlan no alto e cabeceou com muito perigo, perto da trave direita de Lomba.

Lomba salva o Palmeiras. Dois minutos depois, o volante Cristian Ferreira aproveitou rebote na entrada da área, limpou a marcação e chutou forte. Lomba fez uma bela defesa e impediu o gol do time argentino.

Romaña abre o placar para o San Lorenzo. Na cobrança de escanteio gerada pela grande defesa de Lomba, Ferreira jogou no meio da área e o zagueiro Romaña subiu sozinho para cabecear e fazer 1 a 0.

Lomba salva o Palmeiras mais uma vez. Aos 33 minutos, o San Lorenzo puxou um belo contra-ataque e Bareiro deixou Leguizamón na cara do gol. O meia tentou por cobertura, mas Lomba evitou o gol.

Rony quase empata de bicicleta. Aos 36, Gabriel Menino cortou o marcador e achou cruzamento preciso para Rony. O camisa 10 emendou uma bicicleta, mas Altamirano conseguiu fazer a defesa.

Rony perde gol inacreditável. Aos 15 minutos do 2º tempo, Garcia fez ótima jogada pelo lado direito e cruzou para a área. Flaco López ajeitou de letra para Rony que, com gol aberto, chutou por cima.

Gómez perde outra grande chance para o Palmeiras. Ao 27, Piquerez cobrou falta na segunda trave, e Gustavo Gómez apareceu sozinho. O zagueiro não conseguiu direcionar o cabeceio e a bola passou rente à trave de Altamirano.

San Lorenzo quase mata o jogo. Aos 32, Herazo soltou uma bomba da entrada da área, acertou o travessão, a bola bateu na linha e saiu.

Piquerez, de falta, empata para o Palmeiras. Aos 35, o lateral uruguaio cobrou falta com precisão, a bola passou por cima da barreira e morreu no fundo do gol.

Flaco quase vira o jogo para o Palmeiras. Aos 41, o argentino limpou a marcação, bateu colocado e Altamirano se esticou todo para fazer a defesa. A bola ainda tocou na trave antes de sair.

FICHA TÉCNICA

San Lorenzo 1 x 1 Palmeiras

Competição: 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores

Data e hora: 3 de abril de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: estádio El Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires (ARG)

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões amarelos: Nahuel Barrios, Bareiro, Giay, Peruzzi, e Ferreira (SLO); Abel Ferreira, Naves, Vanderlan, Richard Ríos e Breno Lopes (PAL)

Gols: Romaña, aos 19 minutos do 1º tempo (SLO); Piquerez, aos 35 do 2º tempo (PAL).

San Lorenzo: Altamirano; Peruzzi, Romaña, Campi e Braida; Irala, Cristian Ferreira (Herazo), Giay, Leguizamón (Luján) e Nahuel Barrios; Bareiro. Técnico: Rubén Darío Insua.

Palmeiras: Lomba; Garcia, Gustavo Gómez, Naves e Vanderlan (Piquerez); Richard Rios e Gabriel Menino (Aníbal Moreno); Lázaro (Luan), Rony, Breno Lopes (Luis Guilherme) e Caio Paulista (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.