Samuel Xavier prega confiança para estreia do Fluminense na Libertadores

O Fluminense começa a defesa do título da Libertadores, nesta quarta-feira. Os tricolores enfrentam o Alianza Lima, do Peru, fora de casa, no Estádio Alejandro Villanueva, às 21h30 (de Brasília). O técnico Fernando Diniz tem vários desfalques para o confronto. Mesmo assim, o lateral direito Samuel Xavier pregou confiança por um bom resultado.

"Fizemos trabalhos bem intensos no Rio de Janeiro. Uma preparação muito boa para esse início de Libertadores. Apesar dos desfalques, sabemos que temos um elenco forte que o clube montou", começou.

Os gols dos primeiros capítulos de uma história que jamais vamos esquecer! Hoje é dia de @LibertadoresBR, Tricolor! ?? pic.twitter.com/UNgMK7hs5Z ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 3, 2024

O atleta projetou um início de torneio com vitória, tal como ocorreu na edição de 2023, a qual o Tricolor sagrou-se como campeão. "Quem entrar no lugar vai dar o melhor e vamos para buscar os três pontos. Assim como começamos no ano passado, vamos para iniciar a campanha com vitória."

O Fluminense vai entrar em campo na mesma cidade que começou a campanha do título na temporada passada. Em 2023, os cariocas venceram o Sporting Cristal na primeira rodada das Fase de Grupos da Libertadores.