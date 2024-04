Rodrigo Garro se destaca em empate do Corinthians na estreia da Sul-Americana

Em estreia na Sul-Americana, na última terça-feira, o Corinthians teve uma atuação abaixo do esperado diante do Racing, do Uruguai, e cedeu o empate por 1 a 1 nos minutos finais. Apesar disso, o meia Rodrigo Garro foi um dos poucos destaques do Timão no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Foi ele quem deu a assistência para o gol marcado por Yuri Alberto, aos 23 minutos da segunda etapa. Garro recebeu de Romero pela esquerda e cruzou na medida para o camisa 9 cabecear para o fundo das redes.

Além disso, segundo dados do Sofascore, o argentino foi o jogador que mais deu passes decisivos no jogo (2), mais criou grandes chances (2), mais sofreu faltas (9) e mais ganhou seus duelos (9/12).

#SulAmericana ? Rodrigo Garro teve a maior Nota Sofascore (7.4) do time em Racing-URU 1-1 Corinthians. ?? 1 assistência

? 2 passes decisivos (1º do jogo!)

?? 2 grandes chances criadas (1º do jogo!)

? 9 faltas sofridas (1º do jogo!)

? 9/12 duelos ganhos (1º do jogo!) pic.twitter.com/Kvm59cCdis ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 3, 2024

Rodrigo Garro foi anunciado por Augusto Melo, presidente do Corinthians, no dia 2 de janeiro, data da cerimônia de sua posse. Apesar disso, o meia só conseguiu estrear pela equipe cerca de um mês depois, já que existiu problemas na liberação de documentos pelo seu ex-clube, o Talleres.

Após a estreia, que foi diante do Santos, não demorou muito para Garro mostrar sua qualidade e conseguir uma vaga entre os titulares da equipe de António Oliveira.

Agora, o Corinthians volta a campo apenas na próxima terça-feira, diante do Nacional, do Paraguai, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A bola rola às 19h (de Brasília) na Neo Química Arena.