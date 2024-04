PVC: Líderes do grupo do São Paulo tiveram conversa 'muito forte' com James

O colunista Paulo Vinícius Coelho revelou no De Primeira que os principais líderes do elenco do São Paulo tiveram uma conversa "muito forte" com James Rodríguez para cobrá-lo comprometimento na Libertadores. O Tricolor estreia amanhã (4) contra o Talleres-ARG, fora de casa, às 21h (de Brasília), com James titular.

O André Hernan já trouxe a informação ontem que o James vai ser titular, e houve uma conversa muito forte, firme, séria entre os principais líderes do elenco e o James Rodríguez para cobrar dele o comprometimento com o projeto da Libertadores. Se falou muito abertamente sobre ele não ter cobrado pênalti contra o Novorizontino, responsabilidade do James, ninguém passou a mão na cabeça do James, ele disse que não cobrou o pênalti porque não estava se sentindo confortável, o elenco foi conversar com ele sobre isso. E também sobre a dedicação que ele tem tido nos treinos.

PVC destacou que a conquista do tetra da Libertadores é a prioridade do São Paulo na temporada. Esse foi um dos temas da conversa com James, que foi vice-artilheiro do torneio da última vez que o disputou, em 2010, pelo Banfield-ARG.

Vale lembrar que, na soma dos dois jogos contra Ituano e Novorizontino, o James jogou apenas 43 minutos. Na seleção da Colômbia, ele jogou 45 minutos só no primeiro jogo, contra a Espanha, e jogou bem. Ainda não jogou bem pelo São Paulo. Então, o técnico Tiago Carpini e os principais líderes do elenco, Rafinha, Lucas, conversaram aberta e francamente com o James Rodríguez para pedir a participação dele na Libertadores, que é o projeto prioritário do São Paulo neste ano. São Paulo queria ganhar o Paulista? Claro que queria, mas a prioridade do São Paulo é ganhar a Libertadores. E o James, se quer jogar na seleção da Colômbia, a Libertadores tem que ser o cartão de visitas do James no futebol sul-americano nesta temporada. Isso foi cobrado dele e ele vai jogar como titular contra o Talleres em Córdoba. Paulo Vinícius Coelho

