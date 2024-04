Palmeiras teve a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores em cinco das últimas seis edições

O Palmeiras estreia na fase de grupos da Libertadores nesta quarta-feira, contra o San Lorenzo. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, na Argentina.

Nas últimas seis edições do torneio continental, o Verdão registrou a melhor campanha da fase de grupos em cinco delas: 2018 (16 pontos), 2019 (15 pontos), 2020 (16 pontos), 2022 (18) e 2023 (15). Sendo que em 2022, venceu os seis jogos, disputados contra Emelec, Deportivo Táchira e Independiente Petrolero.

Essa será a nona participação consecutiva do Verdão na principal competição sul-americana. O clube é tricampeão e busca conquistar sua quarta taça, a terceira tendo o técnico Abel Ferreira no comando. O Palmeiras faturou dois títulos nos últimos cinco anos.

Em 2021, quando foi campeão após vencer o Flamengo, na final, em Montevidéu, por 2 a 1, teve a segunda melhor campanha dessa fase, com 15 pontos. Nesse ano, o Atlético-MG, com 16, teve a melhor. O clube levantou a outra taça em 2020, ao vencer o Santos, por 1 a 0, no Maracanã.

Palmeiras e San Lorenzo têm registrados dois jogos pela Libertadores. Na fase de grupos do torneio de 2019, o San Lorenzo venceu o Alviverde por 1 a 0, no primeiro turno, e os brasileiros revidaram no segundo jogo e triunfaram pelo mesmo placar, no Allianz Parque.

O técnico Abel Ferreira deve poupar seus jogadores nessa partida contra o San Lorenzo, que está entre as finais do Paulistão. Esse cenário se assemelha ao de 2023, quando o clube também estreou na Libertadores com time alternativo já que a partida antecedeu o jogo de volta da decisão Estadual. Mesmo assim, conseguiu ter a melhor posição na fase de grupos. A equipe palmeirense caiu apenas na semifinal para o Boca Juniors.

Neste ano, o Palmeiras está no Grupo F, junto de Independiente del Valle (EQU), Liverpool (URU) e San Lorenzo (ARG).