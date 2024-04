Mbappé se redime após perder pênalti, e PSG vai à decisão da Copa da França

A final da Copa da França está definida. Nesta quarta-feira, o PSG venceu o Rennes, por 1 a 0, em duelo disputado no Parque dos Príncipes, e avançou à decisão. Após perder um pênalti, Kylian Mbappé se redimiu e marcou o gol decisivo do triunfo dos donos da casa.

Com a vitória sobre o Rennes, o PSG de Mbappé terá pela frente o Lyon na grande final da competição. Para chegar à decisão, o rival bateu o Valenciennes, da segunda divisão francesa, por 3 a 0. A partida que vale o título está marcada para o dia 25 de maio, em Lille.

Agora, as duas equipes voltam a focar no Campeonato Francês. Pela 28ª rodada, o PSG recebe o Clermont. A bola rola neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

Já o Rennes retorna aos gramados neste domingo. O time encara o Monaco, a partir das 12h05, no Estádio Louis II.

O jogo

Aos 11 minutos, o jogo esquentou. Após passe de Dembelé, Mbappé ganhou na velocidade, saiu de frente para Mandanda e finalizou. O goleiro fez grande defesa e a bola ainda explodiu no travessão.

E o Rennes saiu no contra-ataque justamente ao pegar o rebote do lance. Kalimuendo recebeu bom passe e bateu cruzado para o gol, mas Donnarumma fez grande defesa para impedir o que seria o primeiro gol da partida.

Com 25 minutos, o PSG teve grande chance de abrir o marcador novamente. Dembelé apareceu do lado direito e driblou três jogadores, mas na hora de finalizar a jogada, pegou mal na bola e mandou para fora.

Foi aos 34 minutos que Mbappé foi derrubado dentro da grande área e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, porém, o craque francês bateu no canto direito, e Mandanda foi buscar para manter o Rennes vivo no confronto até aquele momento.

No entanto, aos 39 minutos, o camisa 7 se redimiu. O atacante recebeu pelo lado esquerdo após lançamento, cortou o marcador e chutou no gol. A bola desviou na perna de Guéla Doué e acabou no fundo das redes: 1 a 0.

Na volta do intervalo, o Rennes começou uma pressão sobre o PSG para empatar a partida. Gouiri recebeu dentro da grande área e bateu no gol, mas a bola passou rente à trave direita do gol defendido por Donnarumma e foi pela linha de fundo.

Com 21 minutos da etapa final, Kalimuendo teve grande oportunidade de deixar tudo igual para o Rennes. Após cruzamento, o ataque dos visitantes escorou para trás e o camisa 9 subiu de cabeça, mas mandou por cima do gol.

Mas aos 33 minutos, o PSG também mostrou que estava vivo. Asensio, que havia acabado de entrar, finalizou de dentro da área, mas parou em boa defesa do goleiro Mandanda. O Rennes até tentou uma pressão final, mas não conseguiu converter suas chances de gol e, com isso, a equipe da capital francesa avançou à final.