Libertadores: Palmeiras pode ter mais vitórias que Corinthians tem de jogos

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Palmeiras inicia sua trajetória pelo tetracampeonato da Copa Libertadores hoje, às 21h30 (de Brasília), contra o San Lorenzo, no estádio El Nuevo Gasómetro. Em 2024, o Alviverde poderá reforçar sua tradição na competição em cima de seu maior rival, o Corinthians — que disputa a Sul-Americana — com duas estatísticas impressionantes.

Os números das equipes na Libertadores

Se vencer quatro jogos nesta edição, o Palmeiras alcançará 136 vitórias na história da Libertadores — o dobro do número de triunfos do Corinthians (68).

Se ganhar seis jogos nesta edição da Libertadores, o Alviverde chegará a 138 vitórias na história do torneio — o mesmo número que o Corinthians tem de jogos na história da competição.

Palmeiras na Libertadores: 234 jogos, 132 vitórias, 46 empates e 56 derrotas.

Corinthians na Libertadores: 138 jogos, 68 vitórias, 33 empates e 37 derrotas.

O Palmeiras teve a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores cinco vezes nos últimos seis anos. Dessa forma, o time de Abel Ferreira tem boas chances de superar os números corintianos.

O Palmeiras está no Grupo F da competição, com Independiente del Valle-EQU, Liverpool-URU e San Lorenzo-ARG.

Palmeiras vai começar Libertadores com reservas

Jogadores do Palmeiras se lamentam após gol do Bolívar na Libertadores do ano passado Imagem: MANUEL CLAURE/REUTERS

O elenco e a comissão técnica do Palmeiras reconhecem que a conquista da Copa Libertadores tem um sabor especial. No entanto, o clube prioriza a conquista do Campeonato Paulista e poupará algumas peças na estreia contra o San Lorenzo.

Nomes como Endrick, Raphael Veiga e Murilo sequer viajaram à Argentina. Abel avaliou a situação de cada jogador, e os mais desgastados ficarão se recuperando para estarem 100% para o segundo jogo da decisão contra o Santos, no domingo (7).

A mesma situação aconteceu no ano passado, e Abel não pensou duas vezes para poupar. A equipe do Palmeiras que estreou na Libertadores de 2023 com derrota para o Bolívar tinha: Marcelo Lomba; Mayke, Naves, Luan e Vanderlan; Jailson, Fabinho e Artur; Gustavo Garcia, Breno Lopes e Flaco López.

Na era Abel Ferreira são 18 jogos de fase de grupos desde 2021, com 16 vitórias e 2 derrotas. Ambos placares adversos foram com times alternativos.

