Joia do Palmeiras, Endrick é o atleta mais valioso do mundo fora das cinco grandes ligas europeias

O atacante Endrick Felipe, joia do Palmeiras, é o atleta mais valioso do mundo fora das cinco grandes ligas europeias (Espanha, Inglaterra, França, Itália e Alemanha), ao lado do centroavante sueco Viktor Gyokeres, do Sporting. O jovem brasileiro de apenas 17 anos superou, inclusive, o astro Neymar Júnior, do Al-Hilal.

Segundo dados do site especializado Transfermarkt, Endrick está avaliado em 55 milhões de euros (cerca de R$ 297 milhões). Uma das razões para o aumento de seu valor no mercado foi os amistosos da Data FIFA de março. O atacante marcou o gol da vitória do Brasil sobre a Inglaterra por 1 a 0 e balançou as redes pela primeira vez no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, seu futuro clube, no empate com a Espanha em 3 a 3.

Endrick ultrapassou, inclusive, o astro Neymar Júnior, do Al-Hilal, que hoje está avaliado em 45 milhões de euros (R$ 247 milhões). O atacante Malcom, que tem passagens por Barcelona, Corinthians e Zenit, e o meio-campista João Neves, uma das grandes promessas do Benfica, também foram superados pelo centroavante da Seleção Brasileira.

O atleta que atua em solo brasileiro que tem valor mais próximo do camisa 9 do Palmeiras é o meio-campista André, do Fluminense, avaliado em 25 milhões de euros (R$ 137 milhões). O centroavante Pedro, do Flamengo, e os meias Raphael Veiga e Luís Guilherme, do Palmeiras, completam o top 5.

Endrick deve entrar em campo novamente pelo Palmeiras no próximo domingo, às 18h (de Brasília), contra o Santos, para disputar a partida de volta da final do Campeonato Paulista. Na ida, vitória do Peixe por 1 a 0.

O Alviverde estreia na Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30, em duelo com o San Lorenzo, em Buenos Aires, na Argentina, porém o atacante de 17 anos foi poupado e não jogará a partida.