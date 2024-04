FPF apoia São Paulo e Palmeiras e vai enviar ofício ao STJD contra Textor

A Federação Paulista de Futebol (FPF) saiu em apoio a São Paulo e Palmeiras após as recentes declarações de John Textor, dono da SAF do Botafogo.

O que aconteceu

A FPF se manifestou em nota oficial divulgada na noite de hoje (3). A entidade prometeu enviar um ofício ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) cobrando providências contra o empresário americano.

A nota vem após Textor acusar — ainda sem mostrar provas — manipulações de jogadores em jogos do Palmeiras. Um deles teria sido a goleada do Verdão sobre o São Paulo, por 5 a 0, no Brasileirão de 2023.

Segundo Textor, "um total de sete jogadores apresentaram desvios anormais em situações-chaves de gols, embora apenas cinco jogadores tenham ultrapassado os limites que teriam estabelecido provas claras e convincentes de manipulação do jogo".

O Palmeiras já acionou o STJD por causa das acusações de Textor. O São Paulo também prometeu tomar as medidas cabíveis após as declarações do empresário.

Veja a nota da FPF na íntegra

"Diante das gravíssimas acusações --sem qualquer prova-- que o Sr. John Textor tem feito a clubes e profissionais de Palmeiras e São Paulo, a Federação Paulista de Futebol informa que está em contato com os departamentos jurídicos dos clubes para prestar todo apoio necessário, em qualquer esfera.



O futebol não é e não pode ser palco para ilações que mancham a honra e a integridade de instituições e profissionais. Clubes que têm gestões vitoriosas, com profissionais internacionalmente reconhecidos, como Palmeiras e São Paulo, devem ser respeitados.



Tão ou mais grave do que os crimes contidos nas denúncias vazias propagadas por Textor são as calúnias contra clubes e seus colaboradores.



Assim, a FPF enviará ofício ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para que o órgão tome providências urgentes."

Outro jogo

Textor também afirmou que o jogo entre Palmeiras e Fortaleza, pelo Brasileirão de 2022, foi manipulado. Segundo ele, quatro jogadores do Leão do Pici apresentaram "desvios anormais".

O Palmeiras venceu aquele jogo por 4 a 0. Entretanto, o Verdão já era campeão quando entrou em campo. Mais cedo, o Internacional havia perdido para o América-MG, consagrando o time paulista com o título.

O Fortaleza também se manifestou em nota oficial e prometeu tomar as medidas cabíveis.