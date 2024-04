São Paulo: Calleri viaja, mas é dúvida em estreia na Libertadores

A escalação do São Paulo pode ter novidades para a estreia na Libertadores. O elenco finalizou, hoje, sua preparação para a partida contra o Talleres, nesta quinta, às 21h (de Brasília), em Córdoba, e Calleri viajou com o restante da delegação para a Argentina. Sua presença em campo, porém, ainda é incerta.

O atacante tem participado apenas de algumas atividades nos últimos dias pelo fato de ainda estar se recuperando do rompimento de um cisto de baker em sua perna direita. Com muitas dores, Calleri desfalcou boa parte dos treinamentos das últimas duas semanas.

No jogo-treino contra o Atlético Mogi, no último sábado, André Silva foi quem começou como titular. Há grandes chances de o mais novo reforço do São Paulo ser o escolhido do técnico Thiago Carpini para exercer a função de centroavante, caso Calleri realmente não reúna condições de jogo.

A escalação do São Paulo para enfrentar o Talleres pode ser formada por Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Wellington Rato, James Rodríguez e Lucas Moura; André Silva.

Se por um lado Calleri pode seguir como desfalque na estreia na Libertadores, por outro a torcida são-paulina deverá ver James Rodríguez em campo desde o início. O meio-campista tende a ser titular contra o Talleres após retornar da seleção colombiana com moral pelas boas atuações contra a Espanha e Romênia na data Fifa de março.

O São Paulo embarcou para a Argentina nesta tarde. Não há voos comerciais sem escalas de São Paulo a Córdoba, mas a deleção tricolor conseguirá se deslocar diretamente para a cidade da partida, já que estará em voo fretado.