Cuca explica mudança tática no Athletico-PR e exalta atuação da equipe na Sul-Americana

Na noite da última terça-feira, o Athletico-PR estreou de forma positiva na Sul-Americana e venceu o Sportivo Ameliano, do Paraguai, por 4 a 1, fora de casa. Após o duelo, o treinador Cuca explicou o motivo por ter entrado com três zagueiros e exaltou a atuação da equipe.

"O Ameliano está jogando o Campeonato Paraguaio com dois atacantes enfiados e hoje mudaram. Mas este tipo de equipe com que entramos é versátil. O Gamarra também faz a lateral-esquerda. Esse era o lado deles de velocidade, o mais forte. E tivemos problemas no primeiro tempo. No segundo tempo revisamos isso, mudamos o sistema e não sofremos mais os riscos que sofremos no primeiro. Acho que de maneira geral foi um grande jogo que a gente fez", disse em entrevista coletiva.

"Quando se joga com três zagueiros com saída qualificada é mais difícil para o adversário marcar. Você consegue aprofundar os alas e trazer os extremos pra dentro. Quando os alas jogam por dentro... É um esquema que dá versatilidade e a marcação do adversário se torna muito mais confusa. E existem as mudanças de sistema que fazemos durante os jogos também, como aconteceu hoje", completou.

O Athletico-PR conta com nove estrangeiros em seu elenco, entretanto, no Campeonato Paranaense apenas cinco podem ser relacionados. Cuca falou sobre a importância de poder ter todos eles à disposição nos duelos da Sul-Americana.

"Eu fico feliz em poder rodar bastante o elenco. Hoje jogaram todos os nove estrangeiros que a gente tem, mas alguns tiveram pouco tempo. Ainda não dá para julga-los. É uma pena que eu não possa usar mais no Campeonato Paranaense. Agora, no próximo jogo, quatro deles vão ficar fora de novo", contou.

O próximo compromisso do Athletico-PR está marcado para sábado, às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta da decisão do Campeonato Paranaense. No jogo de ida, a equipe de Cuca venceu de 1 a 0 fora de casa.