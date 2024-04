Corinthians receberá bolada por compra de ex-lateral do clube pela Inter de Milão

O Corinthians vai receber uma boa quantia pela compra em definitivo do lateral-esquerdo Carlos Augusto pela Inter de Milão. O Timão tem direito a 60% de mais-valia de uma futura venda do jogador pelo Monza, que comprou o ex-atleta do clube do Parque São Jorge.

No meio do ano passado, o Monza emprestou Carlos Augusto à Inter de Milão por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 24,5 milhões na cotação da época). A operação incluía uma cláusula de obrigação de compra de 7,5 milhões de euros caso o time italiano garantisse vaga na próxima Liga dos Campeões, o que se concretizou no último final de semana.

O Timão tem direito a 60% de mais-valia, que nada mais é do que a diferença da quantia desembolsada pela Inter de Milão em comparação ao que o Monza pagou para comprar o lateral do Corinthians.

A diferença é de 3,5 milhões de euros, portanto, o valor a ser recebido pelo Corinthians é de 2,1 milhões de euros (por volta de R$ 11,4 milhões).

Além da quantia, o Corinthians receberá 3,5% do valor total da transação por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa, já que Carlos Augusto foi formado no clube. O valor fica na casa de 455 mil euros (R$ 2,4 milhões).

Carlos Augusto defendeu o profissional do Corinthians de 2018 a 2020, com 41 jogos no total (35 como titular). Pelo Timão, o jogador conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017 e o Campeonato Paulista de 2019.

Destaque no futebol italiano, o lateral-esquerdo chegou a ser convocado para a seleção brasileira para quatro jogos das Eliminatórias Sul-Americanas, em 2023.